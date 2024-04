Tatsächlich: Apache 207 und Ayliva bringen ein Duett raus!

Die Fans von Apache 207 (26) und Ayliva (26) sind völlig außer sich – denn die beiden erfolgreichen deutschen Künstler bringen einen gemeinsamen Song heraus! Das verrieten die zwei nicht nur auf Instagram, auch in einer offiziellen Pressemeldung von Sony Music heißt es: "Die beiden Superstars veröffentlichen am kommenden Freitag tatsächlich eine gemeinsame Single mit dem Namen 'Wunder'." Und auch ein erstes Foto des Duos gibt es bereits.

Die Bewunderer von Volkan Yaman und Elif Akar, wie die zwei bürgerlich heißen, können es kaum fassen und fluten ihre Social-Media-Accounts mit begeisterten Kommentaren. Und auch einige Promis sind ganz außer sich. Dagi Bee (29) schreibt auf Instagram: "Absolut crazy die Kombi", Twenty4tim (23) kommentiert: "Das wird so krass" und Stefano Zarrella (33) gibt seine Meinung mit einem einfachen "Wow" ab.

Schon in der vergangenen Woche spekulierten einige Fans über eine Zusammenarbeit der beiden, nachdem Ayliva in ihrer Story die legendäre Sonnenbrille des Rappers gezeigt hatte. Die Kollaboration dürfte ein echter Hitgarant sein – immerhin hatte die 26-Jährige 2023 das am meisten gestreamte Album des Jahres abgeliefert, während Apache der meistgestreamte Künstler Deutschlands gewesen war.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures/ActionPress Ayliva, Sängerin

Anzeige Anzeige

Esra Bajraktari Apache 207, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Zusammenarbeit von Apache 207 und Ayliva für einen neuen Song? Großartig, ich bin so gespannt. Nicht mein Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de