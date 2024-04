Wildes Gerücht: Machen Apache und Ayliva gemeinsamen Song?

Kommt auf die Fans von Apache 207 und Ayliva (26) etwas ganz Großes zu? Das scheinen der erfolgreiche Rapper und die Musikerin nun anzudeuten. Denn ihren Bewunderern fällt im Netz auf, dass die zwei sehr ähnliche Instagram-Storys posten – beide befinden sich offenbar aktuell zum Musikmachen in Istanbul. Auf einem neuen Foto der "Hässlich"-Interpretin sieht man außerdem eine Sonnenbrille. Und die sieht Apaches legendärem Accessoire, ohne das sich der Sänger nie zeigt, verdächtig ähnlich!

"Ich sag’s euch, die Brille steht für Apache, da kommt was, Leute", vermutet ein User bereits in der Kommentarspalte auf Aylivas Seite. Ein anderer Fan schreibt: "Ich hab schon so lange im Gefühl, dass die zwei was zusammen machen!" Weder der Hottie noch die Newcomerin äußern sich bisher zu dem möglichen Duett – für beide wäre es aber wohl ein echter Erfolgsgarant!

Apache 207 brachte in den vergangenen Jahren nur selten Songs mit anderen Künstlern heraus. Am bekanntesten ist sein Hit "Komet", den er gemeinsam mit Udo Lindenberg (77) veröffentlichte – und ihn spätestens 2023 unvergesslich machte. Denn das Lied ist der erfolgreichste Song in der Geschichte der Deutschen Charts. Aber auch Ayliva war in ihrer erst kurzen Karriere schon sehr erfolgreich: 2023 wurde sie als erfolgreichste Künstlerin des Jahres mit einem Bambi geehrt.

Instagram / ayliva_ Instagram-Beitrag von Ayliva

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

