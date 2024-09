Sylvester Stallone genießt Sommerurlaub mit neuer Haarpracht

Sylvester Stallone (78) überrascht seine Fans obenrum im frischen Look! Während seines Familienurlaubs in Italien zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen, den Hollywood-Star mit einer auffällig erstarkte Haarlinie. Zusammen mit seiner Frau Jennifer Flavin (56) und ihren drei gemeinsamen Töchtern Sophia (28), Sistine (26) und Scarlet (22) genoss der "Rocky"-Star auf einer Jacht entlang der malerischen Küste eine luxuriöse Auszeit. Im entspannten Outfit, bekleidet mit einem dunkelblauen Polo und einer weißen Hose, ließ er sich die Meeresbrise um die Nase und den verjüngten Schopf wehen.

Die Familie, die durch ihre Realityshow "The Family Stallone" bekannt wurde, wirkte bestens gelaunt und genoss ein ausgelassenes Dinner im Freien. Nach all dem öffentlichen Trubel, der ihre Ehe in den letzten Jahren belastete, scheint die erneute Versöhnung nach ihrer geplatzten Scheidung 2022 zu einer Erholung und neuem Liebesglück zwischen dem Ehepaar geführt zu haben. Sylvester erklärte in einem Interview mit The Sunday Times, dass seine Familie ihm nun wichtiger denn je sei: "Es war eine Lektion, die ich lernen musste – meine Familie steht an erster Stelle."

Neben seinen optischen Verjüngungskuren sorgt Sylvester Stallone auch mit seinen Postings auf Social Media immer wieder für Aufsehen. Besonders deutlich wird seine tiefe Verbindung zu seiner Jennifer, als er ihr zu ihrem 56. Geburtstag im August liebevolle Worte auf Instagram widmete. Mit nostalgischen Schnappschüssen und der Nachricht, dass er und die Kinder sie für "absolut unglaublich" halten, zeigte Sly ganz öffentlich, wie viel ihm seine Liebste bedeutet. Jennifer reagierte sichtlich emotional auf die Glückwünsche und kommentierte: "Du bist für immer meine große Liebe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone (m.) mit seinen Töchtern auf dem Red Carpet

Anzeige Anzeige

Instagram / officialslystallone Model Jennifer Flavin und Schauspieler Sylvester Stallone

Anzeige Anzeige