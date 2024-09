Alle Infos: Lola Weippert teilt das Ergebnis ihrer Biopsie

Im August gab Lola Weippert (28) bekannt, dass bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt wurde und sie sich einer Biopsie unterziehen muss. Inzwischen hat die Moderatorin die ganze Prozedur hinter sich. Auf Instagram gab sie ihren Fans diesbezüglich jetzt eine Entwarnung. "Es ist alles gut, es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust. Ich bin gerade so unendlich dankbar", erklärte Lola erleichtert. Alle Infos zu ihrer gesundheitlichen Situation bekommt ihr im Promiflash-Video.

