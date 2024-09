Lola Weippert macht Ergebnis ihrer Tumorbiopsie öffentlich

Lola Weippert (28) kann endlich aufatmen! Im Sommer erklärte die Moderatorin, dass bei ihr ein Tumor in der Brust entdeckt wurde. Nach einer Biopsie meldet sie sich jetzt mit guten Nachrichten auf ihrem Instagram-Profil zu Wort. "Mein Arzt hat mich gerade angerufen wegen meiner Biopsie", berichtet Lola unter Tränen und fügt hinzu: "Es ist alles gut, es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust. Ich bin gerade so unendlich dankbar."

Die vergangenen Wochen waren für die Temptation Island V.I.P.-Moderatorin alles andere als leicht. Seitdem die Ärzte den Tumor in ihrer Brust gefunden haben, kreisten ihre Gedanken. "Ich hatte so eine Angst. Ich habe versucht, mich abzulenken. Aber natürlich macht man sich Gedanken, was ist, wenn es bösartig ist", fasst sie die Zeit bis zum Ergebnis der Biopsie zusammen.

Jetzt macht sich Lola dafür stark, dass auch ihre Fans das Thema Krebsvorsorge ernst nehmen. "Wann warst du das letzte Mal bei der Vorsorge?", fragt die einstige Radiomoderatorin ihre Community. Sie wünscht sich: "Bitte geht mindestens einmal jährlich zur Vorsorge und lasst euch durchchecken, versprochen?"

Instagram / lolaweippert Lola Weippert nach ihrer Biopsie im September 2024

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

