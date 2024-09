Ariana Grandes Freund Ethan Slater ist offiziell geschieden

Ethan Slaters (32) Ehe ist nun auch auf dem Papier Geschichte! Der Broadway-Star und seine Highschool-Liebe Lilly Jay haben sich im Rahmen der Scheidung auf eine Regelung geeinigt, die nun von einem Richter abgesegnet wurde. Dies geht aus offiziellen Gerichtsdokumenten hervor, die jetzt unter anderem TMZ vorliegen. Die genauen Bedingungen der Einigung bleiben allerdings unter Verschluss. Bislang äußerten sich weder Ethan noch Lilly öffentlich zu den Neuigkeiten.

Ethan und Lilly wuchsen gemeinsam in Maryland auf und verliebten sich 2012 ineinander. Später trat das Paar vor den Traualtar und durfte einen gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Die Liebesgeschichte der beiden sollte aber nicht für die Ewigkeit bestimmt sein: Ethan reichte im Juli 2023 die Scheidung von seiner langjährigen Partnerin ein.

Inzwischen ist der "The SpongeBob Musical: Live on Stage!"-Darsteller aber wieder in festen Händen und total verliebt! Ethan datet mittlerweile den Popstar Ariana Grande (31). Mit der Sängerin stand er für den Film "Wicked" vor der Kamera. Auch Ari ist erst seit einigen Monaten geschieden. Sie war zuvor mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez (29) verheiratet.

Getty Images Ethan Slater und Lilly Jay im November 2018

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im Jahr 2024

