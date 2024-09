Elton John spottet über König Charles und Camillas Hochzeit

Einige Promis scheinen nicht die größten Fans der Royals zu sein. Nachdem Schauspieler Ian McKellen (85) erst kürzlich gegen Mitglieder der britischen Königsfamilie geschossen hatte, kann sich jetzt Elton John (77) einen spöttischen Kommentar in Richtung König Charles (75) und Königin Camilla (77) nicht verkneifen. In einem Interview mit Variety erinnert sich der Musiker an den Tag, an dem er seine eingetragene Lebenspartnerschaft mit Ehemann David Furnish (61) einging, und betont währenddessen: "Wir haben sie am selben Ort wie Charles und Camilla gefeiert. Aber wir hatten ein größeres Publikum."

Der "Rocket Man"-Interpret und der Filmproduzent zelebrierten ihre Liebe vor 19 Jahren – ebenso wie Charles und Camilla. Für die Hochzeit des royalen Paares versammelten sich im April 2005 etwa 20.000 Menschen vor der Windsor Guildhall in Berkshire, England. Acht Monate später und nur wenige Wochen nachdem gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften im Land legalisiert worden waren, machten Elton und David ihre Beziehung auf Papier offiziell. Wie viele Menschen aber tatsächlich da waren, um ihnen zu gratulieren, ist nicht bekannt.

Eltons Seitenhieb gegen den britischen Monarchen und seine Gattin ist nicht das Einzige, was sich die Familie um Charles in den vergangenen Wochen anhören musste. Der Der Herr der Ringe-Star Ian übte vor Kurzem in einem Gespräch mit The Times Kritik an Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Harry (39) aus. Während er die ehemalige Königin als "sehr unhöflich" bezeichnete, sagte er über den Ehemann von Herzogin Meghan (43): "Was Harry betrifft, so ist er wahrscheinlich nicht klug genug oder hat nicht die richtigen Freunde, um sich wirklich zu helfen."

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Jahr 2005

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

