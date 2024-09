Nach ihrem letzten Kampf: Regina Halmich hat eine neue Nase

Regina Halmich (47) hat sich im Laufe ihrer Karriere optisch merklich verändert – und das nicht nur durch die Jahre im Ring. Während ihrer erfolgreichen Karriere als Boxerin musste sie einige Faustschläge einstecken, die ihr Gesicht nachhaltig prägten. Besonders ihre Nase, die dreimal gebrochen wurde, ließ sie nach dem zweiten Kampf gegen Stefan Raab (57), dem letzten großen Kampf ihrer Karriere, richten. Dabei war sie diejenige, die ihrem Boxpartner im ersten gemeinsamen Kampf das Riechorgan gebrochen hatte. "Mal sehen, was dieses Mal in die Brüche geht", scherzte die Ex-Boxerin im Interview mit RTL.

Während Regina sich auf das sportliche Duell freut, fiebert auch die TV-Welt dem großen Kampf, der Stefans Comeback in die Öffentlichkeit markiert, entgegen. Am 14. September steigt der Entertainer nach langer Bildschirm-Abstinenz erneut gegen die ehemalige Boxweltmeisterin in den Ring. Nach seinen beiden verlorenen Kämpfen will Stefan nun beweisen, dass er noch einiges draufhat. "Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird es auch zum Kracher", lobte Regina den Showmaster. Sie versprach jedoch auch: "Wer mich unterschätzt, hat schon verloren. Raab wird nach allen Regeln der Kunst eine Mega-Show liefern. Und ich werde ihm mächtig einheizen."

Während sich die Ex-Profisportlerin intensiv auf den anstehenden Kampf vorbereitet, gibt sie auch private Einblicke. In einem Interview mit Bunte verrät die 47-Jährige, dass sie aktuell Single ist – und das offenbar nicht ganz freiwillig. "Männer haben oft viel Respekt vor mir, die wenigsten trauen sich, mich anzusprechen", gesteht sie. Trotzdem betont die Box-Ikone, kein "ewiger Single" zu sein, sondern vielmehr ihr Dating-Leben diskret zu halten: "Die Presse kriegt es wegen meiner Diskretion oft nicht mit, wenn ich jemanden interessant finde."

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

Action Press / AEDT Regina Halmich, Boxerin

