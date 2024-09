Sieht Sarah Harrisons neugeborene Tochter Alea ihr ähnlich?

Sarah Harrison (33) hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram die Neugier ihrer Fans bezüglich ihrer neugeborenen Tochter Alea gestillt. Auf die Frage, ob Alea ihr äußerlich ähnlich sehe, teilt die Influencerin ein Foto von sich selbst als Kind und bemerkt: "Das bin ich. Und ich glaube, Alea wird eine Mini-Sarah. Sie hat helle Haut und blaue Augen", erklärt die Influencerin und ergänzt: "Hoffe, die Augen bleiben so. Bei Kyla wurden sie ja später braun." Bisher schaut es also so aus, als würd die Kleine optisch in die Fußstapfen ihrer Mutter treten.

Ein weiterer User will von Sarah wissen, wie die Umstellung von zwei auf drei Kinder sei. Das ehemalige Playmate erklärt, dass bisher alles "wunderschön" sei. "Sie bringt Ruhe ins Haus und verzaubert uns alle. Hoffe, das bleibt so angenehm", verrät sie. Nach dem zweiten Kind sei es teilweise "richtig krass und wild" gewesen.

Das dritte Kind von Sarah und ihrem Ehemann Dominic Harrison (33) erblickte am 5. August per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Doch wünscht sich das Paar noch mehr Nachwuchs? "Wir sind jetzt erst Eltern geworden und genießen das so sehr", erklärte die 33-Jährige vor knapp einem Monat auf Instagram und betonte: "Wir denken aktuell nicht über weitere Kinder nach."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Baby Alea

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia Rose und Kyla

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige