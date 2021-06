Herzerwärmende News von Cody Rhodes (35)! Der US-amerikanische Profiwrestler sorgt nicht nur mit seiner Karriere für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem Privatleben. Seit 2013 ist er nämlich mit Brandi Rhodes verheiratet, die ebenfalls erfolgreiche Wrestlerin ist. Im Dezember gaben die Turteltauben überglücklich bekannt, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Nun ist ihr Baby endlich da: Cody und Brandi sind erstmals Eltern geworden!

Das bestätigte die Neu-Mama nun höchstpersönlich mit einem besonders putzigen Schnappschuss auf Instagram. Brandy teilte nämlich ein Bild, auf dem sie, Cody und ihr Neugeborenes Händchen halten. Doch damit nicht genug: In der Bildunterschrift verriet die 37-Jährige auch schon das Babygeschlecht und den Namen ihres Kindes. "Willkommen auf der Welt, Liberty Iris. Wir sind so verliebt in dich, du kleines wunderschönes Mädchen", schwärmte sie.

Auch Cody meldete sich bei seinen Followern im Netz und betonte, dass es seiner Frau und ihrer Tochter bestens gehe. Seine Community freut sich total für die kleine Familie. "Ich könnte nicht glücklicher für euch sein" oder auch: "Das sind fantastische Neuigkeiten", kommentierten etwa zwei Nutzer seinen Beitrag.

Cody und Brandi Rhodes in New York, 2019

Cody und Brandi Rhodes im Jahr 2020

Cody und Brandi Rhodes, Februar 2020

