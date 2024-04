Kurz vor WrestleMania: Cody Rhodes' Bus ging in Flammen auf!

Das ging noch mal gut! Cody Rhodes (38) bereitet sich eigentlich gerade für das große WrestleMania-Turnier vor, doch auf dem Weg dahin passierte etwas Schlimmes. Zu Gast in der "The Pat McAfee Show" berichtet der WWE-Star, dass er auf dem Weg zu dem Großereignis um ein Uhr nachts aus dem Bett geholt wurde. "Plötzlich ein lauter Knall an der Seite meines Busses. Ich dachte, es wäre ein Schuss. [...] Das Nächste, was ich weiß, ist, dass mein Busfahrer schreit: 'Wir müssen aus diesem Bus aussteigen. Er brennt'", erinnert sich Cody. Der Tourbus sei nicht vollständig abgebrannt, aber er sei "für einen Moment ein großer Feuerball" gewesen.

Von diesem Schockerlebnis kurz vor dem großen Ereignis lässt sich der Wrestler aber nicht bremsen. "Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, dass ich heute Morgen hier sitze, ohne zu flennen. [...] Es gab hier noch nie jemanden, der bereiter für WrestleMania war als ich", zeigt Cody sich siegessicher. Zusätzlich bedankte sich der 38-Jährige noch bei der Polizei, die den Brand in Zaum halten konnte.

WrestleMania ist das wichtigste Ereignis im Wrestling. Dieses Wochenende findet die Sportveranstaltung in Philadelphia statt und lädt die Fans in das NFL-Stadion der Stadt ein. Vor allem das Duell um Cody und seinem Rivalen Roman Reigns (38) steht im Mittelpunkt. Aber auch Dwayne "The Rock" Johnson (51) mischt bei WrestleMania dieses Wochenende mit!

Getty Images Cody Rhodes im April 2023

Getty Images Cody Rhodes und Roman Reigns 2023

