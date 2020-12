Große Papa-Freuden bei Cody Rhodes (35)! Der US-Amerikaner wurde als Profiwrestler einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. In seiner Kampfsportkarriere feierte er reihenweise Erfolge. Sein größter Coup war bisher der Erhalt der ROH World Championship. Doch nun kommt auf den Sportler eine ganz neue Herausforderung auf bisher noch unbekanntem Terrain zu. Denn jetzt wurde öffentlich: Cody und seine Ehefrau Brandi (37) erwarten den ersten Nachwuchs!

Nach sieben Ehejahren dürfen Cody und Brandi bald ihr erstes Baby auf der Welt willkommen heißen – und die Freude darüber kann nicht größer sein. "Wir sind so aufgeregt und überwältigt von dieser Neuigkeit", verkündete Brandi gegenüber People. Da die 37-Jährige auch Profiwrestlerin ist, sind sie und Cody nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team. "Und jetzt sind wir hier und beginnen ein weiteres, unglaubliches Kapitel", erzählten die werdenden Eltern.

Cody und Brandi lernten sich kennen, als sie beide für WWE arbeiteten. Inzwischen tritt das Paar gemeinsam in der US-amerikanischen Wrestlingshow "All Elite Wrestling's Dynamite" auf. Gegenüber WrestlingInc. verriet Brandi noch vor drei Jahren, dass sie zunächst gezögert habe, Cody zu daten, da sie in einem beruflichen Verhältnis zueinanderstünden. "Es hat etwa einen Monat gedauert, bis ich mit ihm ausgegangen bin – der Rest ist, wie man sagt, Geschichte", berichtete sie vom Beginn ihrer großen Liebe.

Anzeige

Instagram / americannightmarecody Cody und Brandi Rhodes, Februar 2020

Anzeige

Instagram / americannightmarecody Cody und Brandi Rhodes im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Cody und Brandi Rhodes in New York, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de