Tom Brady kassiert heftige Kritik nach Debüt als NFL-Experte

Tom Brady (47) steht wieder auf dem Spielfeld – allerdings nicht als Spieler. Aktuell ist er einer der Sportexperten für den amerikanischen Sender Fox. Erst vor wenigen Tagen durfte er sein allererstes Spiel kommentieren, doch wirklich überzeugt hat er dabei anscheinend nicht. Viele Moderatoren aus dem Radio haben sich bereits gegen die Leistung des ehemaligen Quarterbacks ausgesprochen, doch einer meinte es besonders ernst. Evan Roberts beschwerte sich während seiner Show "Evan and Tiki": "Ich finde, er war furchtbar. Ich finde, er ist eine Schande für diesen Beruf. So schlecht ist er. Er ist einfach schrecklich."

Evans Co-Host Tiki Barber stimmt ihm zu und erklärt, dass es für Brady einen Konflikt gibt: Weil dem ehemaligen Spieler Anteile des Teams der Las Vegas Raiders gehören, erlaubt ihm die NFL nicht, bei den anderen Teams in die Umkleiden zu schauen oder Teammitarbeiter zu interviewen. Das wäre allerdings ein wichtiger Teil des Jobs, weswegen Tom sich nicht wie die anderen Nachrichtensprecher vorbereiten könne. "Man bekommt ein Gefühl dafür, wer diese Leute sind und was ihnen wichtig ist. Was ist die Kultur? Er bekommt einfach nichts davon mit", erzählt Tiki weiter. Evan meint abschließend noch: "Vielleicht ist er in vier bis fünf Wochen besser, aber er sagt immer offensichtliche Dinge und hat eine komische Stimme. Ich weiß nicht, aber es ist schwierig, ihm zuzuhören."

Dabei hatte Tom sich so gut vorbereitet! Toms guter Freund Michael Rubin hat im Podcast "The Adam Schefter Podcast" betont: "Die meisten Leute, die so einen riesigen Deal abgeschlossen haben, hätten ein zu großes Ego, um Fragen zu stellen. Doch Tom fragt jede einzelne Person nach Tipps für seinen neuen Job." Außerdem sei er selbstbewusst und dennoch bescheiden. Fox hatte ihn schon im vergangenen Frühjahr angeheuert, als er seinen endgültigen Ausstieg aus der NFL bekannt gegeben hatte.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady, Quarterback

