Erstes Treffen: Melissa Gilbert war sofort von Mann geflasht

Melissa Gilbert (60) beschreibt das erste Aufeinandertreffen mit ihrem jetzigen Ehemann Timothy Busfield im Jahr 2012 als einen intensiven und unmittelbaren Moment. "Es war wie ein Blitzschlag", erzählt die Schauspielerin in einem exklusiven Interview mit People. Nach einem zufälligen Treffen auf dem Weg zu einer Bar in Los Angeles habe es gewaltig zwischen den beiden gefunkt. Bereits am nächsten Morgen will Melissa gewusst haben: "Ich werde ihn heiraten." Das Paar verlobte sich im Dezember desselben Jahres und heiratete am 24. April 2013 in einer privaten Zeremonie in Santa Barbara, Kalifornien.

Melissa betont, dass ihre Ehe mit Timothy die "einfachste Beziehung" sei, die sie je hatte. Sie lobt besonders seine Fähigkeit, sie täglich zum Lachen zu bringen, und schätzt seine vielseitigen Talente als Schauspieler, Regisseur und Autor. Beide genießen es, einander in ihren beruflichen Projekten zu unterstützen, und teilen eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. "Wir haben Respekt vor den Meinungen und Fähigkeiten des anderen", so die 60-Jährige. Timothy sei ein großer Fan von Melissas Arbeit, einschließlich ihrer ikonischen Rolle in "Unsere kleine Farm".

Bevor Melissa und Timothy den Bund fürs Leben schlossen, waren beide bereits mehrfach verheiratet gewesen und brachten Kinder aus ihren früheren Beziehungen mit in die Ehe. So war Melissa zuvor mit Produzent Bo Brinkman und Schauspieler Bruce Boxleitner (74) verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, Dakota und Michael. Timothy brachte drei Kinder – Samuel, Daisy und Wilson – mit in die Ehe. 2018 zog das Paar nach New York City und kaufte ein Jahr später ein Haus im Norden des Staates, das sie liebevoll "The Cabbage" tauften.

NBC Television/Courtesy of Getty Images Melissa Gilbert in "Unsere kleine Farm"

Getty Images Melissa Gilbert im April 2011 in Los Angeles

