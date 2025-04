Melissa Gilbert und ihr Ehemann feiern zwölften Hochzeitstag

Melissa Gilbert (60), bekannt aus der Serie "Unsere kleine Farm", und Timothy Busfield (67) haben Grund zu feiern: Das Paar feiert seinen zwölften Hochzeitstag. Die Schauspielerin ließ es sich nicht nehmen, ihrem Ehemann auf Instagram eine besondere Liebeserklärung zu machen. Zu einem romantischen Hochzeitsfoto schrieb Melissa: "Zwölf perfekte Jahre mit meinem Lieblingsmenschen, der mein Lieblingsgesicht und meine Lieblingsseele hat. Was für ein Glück ich habe. Ich liebe dich, Tim. Alles Gute zum Hochzeitstag."

Neben ihrer emotionalen Hommage listete Melissa auch auf, was sie und ihr Timothy in den gemeinsamen Jahren schon alles geteilt haben: "Zwölf Jahre wahrer Partnerschaft, Liebe, Lachen, Mitgefühl, Engagement, Leidenschaft, Lachen, Kochen, Kinder, Enkelkinder, Hühner, Hunde, Häuser schaffen, Filme, Theaterstücke, Fernsehen [...]." Diese ehrlichen Einblicke in ihren Beziehungsalltag kommen bei ihren zahlreichen Anhängern sehr gut an. Ihre Fans bezeichneten die beiden unter dem rührenden Post als Vorbilder für wahre Liebe und zeigten sich von dem Glück des Paares inspiriert.

Seit ihrem ersten intensiven Aufeinandertreffen im Jahr 2012 verliebten sich der einstige Kinderstar und der Regisseur Hals über Kopf. Melissa erinnerte sich in einem früheren Interview mit dem Magazin People an das spontane Treffen auf dem Weg zu einer Bar in Los Angeles. "Es war wie ein Blitzschlag", berichtete die TV-Bekanntheit. Schon damals soll ihr am Morgen danach klar gewesen sein: "Ich werde ihn heiraten." Und so kam es auch – nur wenige Monate später verlobten sich die beiden und gaben sich im April 2013 bei einer privaten Zeremonie in Kalifornien das Jawort. Ihre Liebesgeschichte war von Anfang an von einer tiefen Verbundenheit geprägt, die offensichtlich bis heute anhält.

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Ehemann Timothy Busfield beim 62. Monte Carlo TV Festival, 2023

Getty Images Melissa Gilbert im April 2011 in Los Angeles

