Melissa Gilbert (56) gibt ihren Fans ein Gesundheitsupdate in den sozialen Medien! Die US-amerikanische Schauspielerin hat bereits seit vielen Jahren mit schweren Rücken- und Nackenproblemen zu kämpfen: Aus diesem Grund hatte sich schon vor einiger Zeit mehreren Operationen unterzogen, um die enormen Schmerzen in den Griff zu bekommen – jedoch bislang ohne großen Erfolg. Jetzt hatte sich die "Unsere kleine Farm"-Darstellerin erneut unters Messer gelegt – und ihren Followern direkt davon berichtet: Melissa meldete sich nach überstandener OP bei ihrer Community zu Wort!

"Die Operation war ein voller Erfolg", freute sich Melissa auf ihrem Instagram-Profil und schilderte den Eingriff näher: "Dr. Bray ist es gelungen, die gesamten alten Metallteile zu entfernen." Zudem habe der Mediziner während der Operation sogenannte Knochensporne, also knöcherne Ausläufer am Rand eines Knochens – abgeschliffen, die zuvor ein Taubheitsgefühl in Melissas rechter Hand verursacht haben. Damit nicht genug: Im Rahmen des Eingriffs habe die Schauspielerin auch eine künstliche Bandscheibe eingesetzt bekommen.

Melissa brachte ihre große Erleichterung und Freude über die überstandene OP in den sozialen Medien zum Ausdruck und sprach zahlreichen Fans dabei ihren Dank aus. "Jetzt konzentriere ich mich auf die Genesung", erklärte die 56-Jährige und lobte ihre Community: "Ich danke euch allen für eure Liebe, eure Unterstützung und eure Gebete."

