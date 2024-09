Justin Bieber und Hailey feiern Hochzeitstag im Kerzenschein

Im September 2018 hatten sich Hailey (27) und Justin Bieber (30) das Jawort gegeben. In diesem Jahr feiern sie bereits ihren sechsten Hochzeitstag – und das zelebriert das Paar mit einem romantischen Date bei Kerzenschein. Auf Instagram bekommen die Fans des Models einen kleinen Einblick in ihren gemeinsamen Abend. In ihrer Story postet Hailey einen kurzen Clip, in dem sämtliche Kerzen in einem Meer grüner Blumen stehen. In der nächsten Sequenz ist ein Polaroidbild von einem Kuss der Turteltauben zu sehen. "Sechs Jahre. Liebe dich, Baby", schreibt die Beauty dazu.

Der sechste Hochzeitstag dürfte für Hailey und Justin ein ganz besonderer sein: In diesem Jahr feiern die zwei ihr Jubiläum erstmals als Eltern! Mitte August erblickte ihr erster Nachwuchs das Licht der Welt. Der kleine Sohnemann hört auf den Namen Jack Blues Bieber und ist ihr ganzer Stolz. Allzu viel haben Fans auf Social Media aber bisher noch nicht von dem Kleinen zu sehen bekommen. Zur Geburt veröffentlichte der "Never Say Never"-Star allein einen Schnappschuss von Jacks Füßchen, das eingekuschelt in der Hand der frischgebackenen Mama liegt.

Nun ist der Spross bereits seit knapp einem Monat auf der Welt. Doch wie ein Insider berichtete, schlagen sich die Neu-Eltern in ihren Rollen bereits jetzt hervorragend. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater. Sie sind beide überglücklich. Das Baby ist ein Wunder. Er ist bezaubernd und gesund. Hailey geht es auch gut", schwärmte die Quelle gegenüber People. Die ersten Wochen als Familie haben sie gemeinsam in vollen Zügen genossen.

Instagram / justinbieber Model Hailey Bieber mit Jack Blues Bieber

Getty Images Justin und Hailey Bieber, November 2022

