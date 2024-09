Kody Brown und Ex Janelle nähern sich nach Tod des Sohns an

Im März dieses Jahres hat Janelle Brown (55) einen furchtbaren Verlust erlitten: Ihr Sohn Robert Garrison Brown (✝25) hat Suizid begangen. Dies hinterließ ein großes Loch in der besonderen Dynamik ihrer polygamen Familie. Ihr ehemaliger Ehemann Kody (55) und sie haben sich im Jahr 2022 getrennt und pflegten seitdem ein sehr angespanntes Verhältnis. Doch der Tod ihres gemeinsamen Sohnes bringt die beiden nun wieder stückweise zueinander. "Kody und ich sehen uns von Zeit zu Zeit, und er trauert auf seine eigene Weise, aber ich lebe ein von ihm getrenntes Leben, und ich wünsche allen alles Gute", erklärt die mehrfache Mutter gegenüber People und fügt weiter hinzu: "Ich denke, dass es vielleicht eine neue Perspektive schafft, vielleicht ist man dann nicht mehr ganz so wütend aufeinander oder so was."

Auch der Rest ihrer Familie und Kodys weitere Ex-Frauen geben der US-Amerikanerin Halt. Besonders die vielen Kinder scheinen dank des tragischen Verlusts wieder mehr Kontakt zueinander zu pflegen. "Sie haben sich einander angenähert, und das ist wirklich schön zu sehen, denn wenn man erwachsen wird, entfernt man sich voneinander", erzählt Janelle. Sie ist eine von drei Frauen, die ihren gemeinsamen Mann Kody in der Spanne eines knappen Jahres verlassen haben. Und obwohl es weiterhin Spannungen zwischen ihr, Christine (52) und Meri (53) gibt, hofft Janelle dauerhaft im Leben aller 18 Kinder involviert zu sein. "Ich liebe sie. Ich liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen", erzählt sie. Besonders Schwester-Frau Christine und sie "stehen sich immer noch nahe".

Der Tod ihres Sohnes kam für Janelle total unerwartet. Wie sie gegenüber demselben Magazin vor wenigen Tagen zugegeben hatte, hatte sie "keine Ahnung, dass er sich in diesem Zustand befand". Möglicherweise habe Garrisons "Drogenmissbrauch" zu seinem depressiven Gemütszustand beigetragen. "Er hat nie irgendwelche extrem traurigen Gefühle geäußert", erinnerte sie sich und ergänzt: "Tatsächlich war er sehr lustig, sehr optimistisch. Er hatte einen Karriereweg, von dem er begeistert war. Er hatte ein Leben, er hatte Freunde."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

