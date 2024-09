Mariah Carey in Heels mit ihren Kids auf Chinesischer Mauer

Mariah Carey (55) genießt Familienzeit auf der Chinesischen Mauer! Vor wenigen Stunden teilte die Popikone Schnappschüsse von sich und ihren 13-jährigen Zwillingen Monroe (13) und Moroccan (13) auf dem berühmten Monument. Im typischen Mariah-Style erschien sie in einem schicken schwarzen Kleid, verziert mit Schmetterlingsschmuck, Oversized-Sonnenbrille und – natürlich – in High Heels. Ein Outfit, das sich auf dem historischen Wahrzeichen als nicht so praktisch erwies. "Jemand hätte mich vor den High Heels warnen sollen", scherzte die fünffache Grammy-Gewinnerin auf X.

Ihre Kids hingegen hielten es lässig: Moroccan trug ein weißes T-Shirt mit Print, während Monroe in Merch von Olivia Rodrigo (21) glänzte. Mariah, die ihre Zwillinge mit ihrem Ex-Mann, dem Comedian Nick Cannon (43), teilt, blieb ihrem glamourösen Stil treu. Allerdings brachten die hohen Absätze sie kurzzeitig ins Schwitzen: In einem Video, das derzeit im Internet kursiert, ist zu sehen, wie die Sängerin von zwei Personen gestützt wird, während sie in ihren Pumps den unebenen Weg entlangstöckelt. "Nur Mariah Carey würde die Chinesische Mauer in High Heels bezwingen – und es tatsächlich schaffen", witzelte ein Social-Media-Nutzer auf X.

Vor ihrer Asien-Reise sprach sie in einem Interview mit E! News voller Stolz über ihre Kinder. "Ich liebe sie so sehr. Sie sind wirklich gute Kinder", erklärte der Popstar und betonte, wie klug und lustig die beiden seien. Für die "All I Want for Christmas"-Interpretin ist es kaum zu glauben, dass ihre Kleinen bereits Teenager sind. 2011 erblickten die beiden das Licht der Welt – seitdem begleiten sie ihre berühmte Mutter auf Reisen und in der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige