Stört es Romina Palm, dass ihr Christian schon ein Kind hat?

Romina Palms (25) Freund Christian Wolf hat ein Kind – jedoch nicht mit ihr, sondern mit seiner Ex Antonia Elena. Aufgrund dieses Umstandes wollte ein neugieriger Fan im Rahmen einer Instagram-Fragerunde von der einstigen GNTM-Kandidatin wissen, ob es sie denn störe, dass ihr Liebster ein Baby mit einer anderen hat. Die Influencerin reagierte darauf allerdings ganz gelassen und voller Begeisterung: "Ich verstehe die Frage nicht. Da ist ein Mini-Christian auf dieser Welt – wie wundervoll! Kinder sind das schönste Geschenk auf diesem Planeten." Darüber hinaus betonte die Beauty, dass sie sich bereits jetzt riesig auf den Tag freue, an dem sie den kleinen Spross des Fitness-Influencers endlich kennenlernen dürfe.

Denn noch hat sie Christians Söhnchen Noah noch nicht zu Gesicht bekommen. Das liegt vor allem an Ex Antonia, die eine ganz bestimmte Vorstellung hat, wie das Leben als Patchwork-Familie vonstattengehen soll. "Chris und ich sind die Eltern und dann hat erst mal niemand anderes mit diesem Kind, also mit Noah, zu tun. Ich sehe keine Notwendigkeit darin, sie da zu integrieren", meinte sie in ihrem Podcast "Krümeltalk – Chaos trifft Herz". Zwar habe Romina kein Verbot, den kleinen Noah zu sehen, jedoch sehe Antonia momentan noch keinen Grund," warum sie jetzt Noah sehen sollte".

Doch obwohl Romina selbst noch keinen Kontakt zu dem Sohn ihres Freundes hat, unterstützt sie den Fitness-Unternehmer vom ganzen Herzen in seiner Rolle als Papa. "Sie ist unglaublich stark und supportive. Es gab wirklich noch keine Situation, wo sie mir in irgendeiner Weise auch nur im Ansatz etwas mit Noah schwer gemacht hat", schwärmte Christian noch kürzlich auf seinem Instagram-Profil von seiner Freundin.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

