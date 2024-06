Romina Palm soll Christians Sohn noch nicht kennenlernen!

Romina Palm (25) soll im Leben von Christian Wolfs Kind offenbar noch keine Rolle spielen! Der YouTuber hat einen gemeinsamen Sohn mit seiner Ex Antonia Elena. Die Mama des Rackers erklärt jetzt, wie das Patchwork-Leben funktionieren soll. "Chris und ich sind die Eltern und dann hat erst mal niemand anderes mit diesem Kind, also mit Noah, zu tun. Ich sehe keine Notwendigkeit darin, sie da zu integrieren", schildert Antonia in ihrem Podcast "Krümeltalk – Chaos trifft Herz" in Bezug auf Romina und fügt hinzu: "Wenn Chris jetzt seine neue Freundin mitnehmen würde, würde ich sagen: Nee!"

Romina habe demnach kein Verbot, den kleinen Noah kennenzulernen – dennoch versichert Toni: "Ich finde, es gibt einfach keinen Grund, warum sie jetzt Noah sehen sollte. Aber klar darf sie ihn irgendwann sehen, wenn Noah in einem Alter ist, wo er zu seinem Papa möchte und auch gehen wird." Das Fitnessmodel wünsche sich für ihren Kleinen einfach ein schönes Leben mit beiden Elternteilen.

Christian und Antonia waren von 2019 bis 2023 ein Paar und sogar verlobt. In ihrer Beziehung war der gemeinsame Kinderwunsch immer groß gewesen – schließlich verkündete die Blondine ihre Schwangerschaft. Nur kurz darauf kam es zur Trennung, und der Unternehmer betonte auf Instagram: "Obwohl Toni und ich kein Paar mehr sind, wollen wir unserem Kind eine tolle Zukunft bieten und die bestmöglichen Eltern sein!" Seit Ende 2023 ist er nun mit Romina zusammen.

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

