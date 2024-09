Streng geheim: So war Hochzeit von Boris Becker und Lilian

Feiern Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro etwa eine Topsecret-Hochzeit? Kurz vor ihrem großen Tag wurden Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro noch am Ort ihrer Trauung gesichtet – seitdem ist es rund um die Promi-Hochzeit auffällig ruhig geworden. Haben die Beckers etwa ein Posting-Verbot für die Hochzeitsfeier erteilt? Weder das Brautpaar selbst noch die eingeladenen Gäste gaben bisher einen Einblick in den besonderen Tag am Monte di Portofino.

Wie Bild erfahren haben will, trudelten die ersten Teilnehmer der Zeremonie gegen 16 Uhr an der Location – ein ehemaliges Kloster – ein. Der Dresscode scheint dabei eindeutig: Trotz des sonnigen Wetters in Italien erschienen die Herren im Smoking, die Damen in schicken Abendkleidern. Mit von der Partie waren unter anderem die niederländische Fußball-Legende Ruud Gullit, Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder und auch Ex-Skifahrerin Christa Kinshofer. Einen vermeintlichen Einblick könnte es von Noah Becker, dem Sohn der Tennis-Legende, gegeben haben: Er teilte vor wenigen Stunden ein Selfie mit dem Schauspieler Boris Kodjoe auf Instagram. Ob es sich dabei um ein Foto während der Hochzeit handelt oder ob das doch schon am Polterabend entstanden ist, lässt sich nicht ausmachen.

Ob das Brautpaar bald Einblicke in ihre Traumhochzeit geben wird? Bereits bevor es für das verlobte Paar überhaupt nach Italien ging, sorgte die bevorstehende Eheschließung schon für eine Menge Schlagzeilen. Grund dafür war unter anderem die Gästeliste. Wie Bild berichtete, lud der 56-Jährige seine eigene Tochter, Anna Ermakova (24), nicht zu der Trauung ein. Demnach soll das Model auch erst aus der Presse erfahren haben, dass ihr Vater zum dritten Mal vor den Traualtar tritt.

Getty Images Lilian Monteiro und Boris Becker in Madrid 2024

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

