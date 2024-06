Elisabeth Moss bringt Baby mit zum "The Handmaid's Tale"-Set

Für Elisabeth Moss (41) beginnt bald ein ganz neues Kapitel: Die Schauspielerin ist erstmals schwanger! Wann genau ihr Baby auf die Welt kommt oder ob es gar schon da ist, ist nicht bekannt. Doch wie sie gegenüber Business Insider verrät, kann sie es gar nicht abwarten, Mama zu werden und ihren Nachwuchs mit ans Set von The Handmaid's Tale zu bringen. Schon zuvor hätten viele ihrer Co-Stars ihre Kids mitgebracht, erzählt sie: "Wir sind es gewohnt, viele Babys und viele Mütter und Väter am Set zu haben, und wir sind ein sehr baby- und kinderfreundliches Set. Ich glaube also nicht, dass es eine große Umstellung für uns sein wird." Sie freue sich darauf, diese zwei Welten miteinander zu vereinen: "Ich glaube, es wird schön. Ich denke, es wird eine ganz neue, zusätzliche Perspektive auf das Leben sein. Ich bin sicher, dass ich das in June [ihr Seriencharakter] und in die Serie einbringen werde."

Die Dreharbeiten für die sechste und letzte Staffel des dystopischen Hits "The Handmaid's Tale" wird von den Fans sehnlichst erwartet – die vergangene Season kam nämlich bereits im September 2022 raus. Doch die Zuschauer müssen sich nicht mehr allzu lange gedulden: Wie Elisabeth dem Magazin bestätigt, soll die Produktion der sechsten Staffel noch im Sommer dieses Jahres beginnen. Wann die ersten Folgen dann Premiere feiern, gibt sie nicht preis. Vermutlich kann mit einem Starttermin im kommenden Jahr gerechnet werden.

Ob Elisabeth ihren Fans einen Einblick in ihr Mamaleben am Set gewähren wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hält sie ihr Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus. Zwar verriet sie im Januar dieses Jahres bei "Jimmy Kimmel Live!", dass sie ein Kind erwartet, doch erzählte nicht, wer der Vater ist. Ihr aktueller Partner ist nicht bekannt. Zuvor war die "Mad Men"-Darstellerin mit Fred Armisen (57) verheiratet, ließ sich jedoch 2011 von ihm scheiden.

Elisabeth Moss bei "The Handmaids Tale" Premiere

Elisabeth Moss, Schauspielerin

