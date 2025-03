"The Handmaid's Tale"-Star Elisabeth Moss ist Mama geworden

Elisabeth Moss (42) machte sich als erfolgreiche Schauspielerin einen Namen. Vor allem mit ihrer Rolle in The Handmaid's Tale überzeugte sie zahlreiche Fans. Nun gibt sie im Interview mit People seltene Details über ihr Privatleben preis und bestätigt am Rande des Gesprächs: Sie ist erstmals Mutter geworden! Denn während der Dreharbeiten der letzten Staffel "The Handmaid's Tale" nahm sie ihr Baby kurzerhand mit. "Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist, dass ich mich so glücklich fühle, das tun zu können", schwärmt sie. Wann genau ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat, verrät sie nicht.

Ihre Arbeit am Set der Serie schätze Elisabeth sehr – vor allem die Freiheiten, die Eltern geboten werden. "Jeder von uns, der das Privileg hat, seine Kinder mitzubringen oder seine Kinder bei der Arbeit zu sehen, würde jedes Mal sagen: 'Haben wir nicht ein Glück, dass wir das tun dürfen?", freut sie sich gegenüber dem Newsportal. Welches Geschlecht der neue Erdbewohner hat, den Namen oder weitere Details, behält die 42-Jährige für sich.

Auch ihre Schwangerschaft verkündete Elisabeth am Anfang des vergangenen Jahres nur ganz beiläufig, als sie in einer Show von Jimmy Kimmel (57) zu Gast war. "Bist du schwanger oder einfach nur eine unglaublich engagierte Schauspielerin?", fragte der Moderator. Sie scherzte daraufhin: "Ein bisschen von beidem." Ihr Privatleben hütet Elisabeth wie ihren Augapfel. Deshalb ist auch nicht bekannt, wer der Vater des Kindes ist.

https://www.instagram.com/p/C_lzrB_S_tZ/ Elisabeth Moss beim Drehbeginn der finalen Staffel "The Handmaid’s Tale"

Getty Images Elisabeth Moss, Schauspielerin

