Fotograf verrät: So gelingen Bilder vom royalen Nachwuchs

Prinzessin Kate (42) fotografiert ihre drei Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zwar selbst und veröffentlicht inzwischen auch immer wieder Aufnahmen, doch viele Fotografen lichten die royalen Minis zusätzlich weiterhin ab. Einer von ihnen ist Arthur Edwards, der seit vielen Jahren Schnappschüsse der britischen Königsfamilie anfertigt. Doch worauf achtet er, wenn er die Sprösslinge der Prinzessin von Wales knipst? In einem Interview mit People im April verriet er dazu: "Man muss geduldig sein, wenn sie etwas tun, und man muss einfach sicherstellen, dass man es einfängt." Bei der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) sei es ähnlich gewesen. "Mit der Königin war es genauso. Man wusste, dass man irgendwann ein Lächeln bekommen würde, aber man musste geduldig sein", erinnerte sich der Fotograf weiter.

In dem Interview berichtete Arthur von einem besonderen Moment mit Prinz George. Er war gerade drei Jahre alt, als er 2016 zusammen mit seinen Eltern nach Kanada reiste. Damals ging er mit Kate und Prinz William (42) zum Flugzeug und winkte dabei. "Es waren schöne Bilder, aber offensichtlich hat ihm seine Mutter gesagt, dass er das tun soll", erklärte der Bildjournalist. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie sich die natürlich und spontan wirkenden Momente der königlichen Kinder auf Fotos ergeben.

Kate überraschte ihre Fans im September selbst mit einigen intimen Aufnahmen ihrer Familie. Mit einem emotionalen Video machte sie bekannt, ihre Chemotherapie nach neun Monaten abgeschlossen zu haben. In dem Clip sah man die Royal-Dame mit ihrem Gatten und ihren drei Kids unter anderem am Strand herumtoben. Doch in dem Video wurde sich auch geherzt und sogar gekuschelt – für die meisten Familien ist das total normal, doch für die Blaublüter ist es eher ungewöhnlich. "Es ist weit entfernt von den alten königlichen Veröffentlichungen, die [...] so trocken wie die Wüste blieben", erklärte BBC zu den innigen Momenten.

Getty Images Prinz George und Prinz William im September 2016

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023

