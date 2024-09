Darum ist Prinzessin Kates Videobotschaft so ungewöhnlich

Am Montag überbrachte Prinzessin Kate (42) ihren Fans eine fürs Erste beruhigende Nachricht: Nach neun Monaten hat sie ihre Chemotherapie beendet. Das Ganze machte die Princess of Wales in einem Video öffentlich, welches für das britische Königshaus schier besonders sein dürfte. Denn so vertraut und innig sah man Mitglieder der Blaublüter nur selten miteinander. "Es ist eine Welt entfernt von den alten königlichen Veröffentlichungen, die sich auf die wenigsten Details beschränkten und so trocken wie die Wüste blieben", erklärte beispielsweise die BBC zu dem Video, welches Will Warr produzierte. Außerdem seien die Szenen "sympathisch und authentisch".

Zu Lebzeiten von Queen Elizabeth II. (✝96) hätte es eine solch emotionale Botschaft einer künftigen Königin wohl kaum gegeben, da diese großen Wert auf die royale Etikette legte. "Es hätte auch eine traditionelle Pressemitteilung oder eine in die Kamera gesprochene Erklärung sein können, aber stattdessen hat diese Nachricht einen weichen Fokus und einen filmischen Touch", heißt es in dem Kommentar des Nachrichtenmagazins weiter. Der ganze Clip sei emotional – er zeige "eine Familie, die sich nach schwierigen Zeiten in einer ländlichen Umgebung entspannt, die eine Botschaft über die beruhigenden Kräfte der Natur vermitteln soll." Kates Fans waren nicht nur wegen der tollen Nachricht, sondern auch wegen der rührenden Aufnahmen ganz begeistert.

Kate gilt zwar noch nicht offiziell als krebsfrei – dafür müssen mindestens fünf Jahre vergehen. Doch die Chemotherapie half der dreifachen Mutter offenbar, ihrer Erkrankung erfolgreich entgegenzuwirken. "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", erklärte Prinz Williams (42) Frau in ihrer Verkündung. Ihr Weg zu einer vollständigen Genesung sei aber noch sehr lang und sie müsse jeden Tag so nehmen, wie er kommt. An welcher Krebsform Kate litt, ist im Übrigen nach wie vor unbekannt.

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

