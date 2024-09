Freund Mou macht Jasi_xx3 eine romantische Liebeserklärung

Bei diesen liebevollen Worten kommen Jasi_xx3 (22) direkt die Tränen! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die dreifache Mutter jetzt einen Clip, in dem sie einen romantischen Brief von ihrem Partner Mou vorliest. "Auch wenn ich es leider nicht so oft sage, bin ich wirklich stolz auf dich. Den Kindern geht es gut und ich kann mir keine bessere Mama für unsere Kinder vorstellen", schwärmt ihr Freund in dem Schriftstück.

Doch damit nicht genug: Mou zieht in seinem Brief alle Register und widmet seiner Jasi eine rührende Liebeserklärung. "Unsere Familie würde es gar nicht geben, wenn wir uns nicht über alles lieben würden", liest die Influencerin unter Tränen vor. Zudem heißt es in dem Text: "Ich brauche und wollte schon immer eine Frau wie dich an meiner Seite."

Jasi und Mou wurden erst vor wenigen Monaten erneut Eltern: Im Sommer durfte das Paar sein zweites gemeinsames Kind – die kleine Tochter Liviya – auf der Welt begrüßen. Zudem haben die beiden ein weiteres Kind namens Miriya. Aus einer vorherigen Beziehung hat die 22-Jährige zudem ihre älteste Tochter Eleyna.

Anzeige Anzeige

TikTok / jasi_xx3 Jasi_xx3 und Mou mit ihrem Baby im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi_xx3 mit den beiden Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige