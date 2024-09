Im Familienurlaub: Priyanka Chopra posiert in flottem Bikini

Priyanka Chopra (42) genießt aktuell einen luxuriösen Familienurlaub mit Ehemann Nick Jonas (31) und ihrer zweijährigen Tochter Malti – und zeigt sich dabei auch von ihrer soften Seite! In einem niedlichen Instagram-Video sieht man die Schauspielerin, wie sie ausgelassen mit der Kleinen an Bord einer Jacht spielt. Die Zweijährige kichert vor Freude, während sie neugierig mit den Fingern durch die langen Haare ihrer Mama streift – ein herzerwärmender Augenblick zwischen Mutter und Tochter, den die Beauty stolz mit ihren Fans teilt. "Definitiv ein Moment für die Geschichtsbücher... Die perfekte Auszeit mit den beiden Lieben meines Lebens", kommentiert die Baywatch-Darstellerin den Beitrag.

Doch neben den niedlichen Mutter-Tochter-Momenten hinterlässt Priyanka auch mit den anderen Fotos der Slideshow einen tiefen Eindruck. In einem heißen dunkelroten Bikini posiert sie entspannt auf dem pompösen Schiff und setzt ihren durchtrainierten Körper dabei perfekt in Szene. Die gebürtige Inderin begeistert ihre knapp 93 Millionen Follower zudem mit einem Schnappschuss, der sie aus der Vogelperspektive zeigt, wie sie entspannt auf einer Luftmatratze inmitten des Ozeans liegt und dabei ihre Wahnsinnsfigur zur Schau stellt.

Nick und Priyanka gaben sich im Dezember 2018 in einer dreitägigen traditionellen Feier in Indien das Jawort. Letztes Jahr feierte das Paar also bereits seinen fünften Hochzeitstag. Im Juli konnten sie ein weiteres besonderes Jubiläum zelebrieren: Vor genau sechs Jahren stellte der Schauspieler seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Netz teilte der Jonas Brothers-Star ein süßes Rückblickfoto, das den Moment festhält, als Priyanka ihren funkelnden Verlobungsring zeigt. Dazu schrieb Nick romantisch: "Heute vor sechs Jahren habe ich die erstaunlichste Frau der Welt gebeten, mich zu heiraten. Danke, dass du Ja gesagt hast."

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti am Strand

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, August 2024

