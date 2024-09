Kein Glück in der Liebe: Das sind Britney Spears' Ex-Partner

Britney Spears' (42) Liebesleben war schon immer turbulent: Von ihrer ersten Beziehung mit Reg Jones über die legendäre Romanze mit Justin Timberlake (43) bis hin zu ihrem kurzen Ehedebakel mit Jason Allen Alexander (42), das nur 55 Stunden hielt – Promiflash stellt euch die Ex-Partner der Popikone vor! Bevor Britney ins Musikbusiness einstieg, ging sie mit einem Mann namens Reg aus. Die beiden trennten sich 1997, nur wenige Monate bevor Britney ihren Hit "...Baby One More Time" veröffentlichte. Ihre erste öffentlichkeitswirksame Beziehung war die mit Justin: 1999 begannen die beiden Musiker miteinander auszugehen, drei Jahre später folgte jedoch die Trennung.

In den darauffolgenden Jahren wurden der heute 42-Jährigen diverse Romanzen mit Wade Robson (41), Fred Durst (54) und Colin Farrell (48) nachgesagt. 2004 heiratete Britney schließlich ihren ersten Mann Jason in Las Vegas. Sonderlich lange hielt diese Ehe allerdings nicht: Nach nur 55 Stunden nach der Trauung schien Britney ihre Eheschließung schon wieder zu bereuen und annullierte diese. Wenige Monate nach der Blitzehe traf die "Toxic"-Interpretin auf ihren Ehemann Nummer zwei: Kevin Federline (46). Nach nur drei Monaten Beziehung läuteten schließlich am 18. September 2004 die Hochzeitsglocken. Doch trotz ihrer zwei gemeinsamen Kinder Sean (19) und Jayden (18) sollte auch diese Ehe nicht halten: 2007 ließen sich Britney und Kevin wieder scheiden.

Nach ihrer zweiten Ehe folgten weitere Partnerschaften mit Adnan Ghalib, Jason Trawick (52), David Lucado und Charlie Ebersol (41) – doch diese waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Oktober 2016 lernte Britney schließlich Sam Asghari (30) kennen, nachdem dieser in einem ihrer Musikvideos mitgespielt hatte. 2021 folgte die Verlobung, ein Jahr darauf gaben sich die Musikerin und der Fitnesstrainer das Jawort. Doch auch diese Ehe war nicht von langer Dauer: Im August vergangenen Jahres reichte Sam wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Zuletzt soll Britney mit ihrem ehemaligen Haushälter Paul Soliz angebandelt haben. Die beiden führen seit einigen Monaten eine On-off-Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige