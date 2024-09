Roberto Blanco wird für eigene Filmbiografie mit KI verjüngt

Roberto Blanco (87) wird dank modernster Technologie zur Hauptfigur seines eigenen Biopics! Der Schlagerstar, der für Hits wie "Ein bisschen Spaß muss sein" bekannt ist, soll in einem neuen Film seine eigene Lebensgeschichte erzählen – und das als Jungspund, so wie ihn viele noch kennen. Laut Bild soll dabei auf eine Künstliche Intelligenz (KI) zurückgegriffen werden, um Roberto digital zu verjüngen und ihn selbst die Rolle seines jüngeren Ichs spielen zu lassen.

Die Idee, Roberto sich selbst spielen zu lassen, kam auf, da bisher kein Schauspieler gefunden wurde, der seinen einzigartigen Charakter mit all seinen Facetten darstellen könne. Durch moderne Technologien, wie sie auch bei Filmen wie "Indiana Jones 4" mit Harrison Ford (82) und "The Irishman" mit Robert De Niro (81) Anwendung fanden, wird dieser Kreativ-Coup möglich. Roberto steht der Idee offen gegenüber und freut sich über die technischen Möglichkeiten, wie er gegenüber dem Newsportal deutlich machte: "Ich habe die besten Zeiten des Showbusiness erlebt und alles noch in meinem Bewusstsein. Und wenn es einen wie mich auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt, muss wohl die aller modernste Technik ran."

Roberto hat in seiner über 60-jährigen Karriere die Höhen und Niederlagen des Showgeschäfts erlebt und ist für sein ansteckendes Lachen und seine Lebensfreude bekannt. Privat hingegen sorgt der Schlagerstar immer mal wieder mit seinen teils schwierigen Familienverhältnissen für Aufstehen. So haben er und seine Tochter Patricia Blanco (53) mittlerweile schon seit rund 17 Jahren kein Kontakt mehr miteinander. "Der Kontakt zu meinem Vater ist einfach abgebrochen, weil viel zu viele familiäre Geschichten passiert sind und ich denke, ich habe mich in etwas eingemischt, was mich einfach nichts anging", gab die Tochter des 87-Jährigen bei ihrer Teilnahme in der TV-Show Reality Queens zu.

Getty Images Roberto Blanco im Dezember 2017

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

