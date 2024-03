Roberto Blanco in Sorge: Ehefrau Luzandra wurde notoperiert

Roberto Blanco (86) sorgt sich um seine Gattin. Ganze 50 Jahre war der Sänger mit seiner ersten Frau Mireille verheiratet, doch ihre Ehe scheiterte. Mit Luzandra scheint Roberto nun seine große Liebe gefunden zu haben: 2013 gaben sich die beiden das Jawort. Seitdem genießen die Turteltauben ihr gemeinsames Leben in vollen Zügen. Doch nun versetzte Luzandra ihren Roberto in große Sorge.

Im Rahmen der Berlinale besuchten Roberto und seine Frau vor wenigen Tagen die deutsche Hauptstadt – dort kam es zu einem erschreckenden Zwischenfall: Nach einem Event brach Luzandra im Hotel zusammen! "Plötzlich bin ich ohnmächtig geworden, Roberto holte sofort den Notarzt", berichtet die Managerin gegenüber tz. Der Mediziner brachte Luzandra in ein Krankenhaus, wo sie umgehend operiert werden musste. "Ich hatte 15 Myome in der Gebärmutter, einige davon sehr groß. Die hat man jetzt entfernt, die Gebärmutter und die Eierstöcke konnten zum Glück gerettet werden", so Luzandra.

Schon davor litt die Kubanerin an gesundheitlichen Beschwerden. "Ich habe stetig zugenommen und nicht gewusst, warum", erinnert sich Luzandra außerdem in dem Interview. Jedoch wurde vermutet, dass ihre Blutgefäße nicht richtig arbeiten – dass gutartige Wucherungen Grund für die Gesundheitsprobleme sind, stand nicht im Raum. Inzwischen geht es der 45-Jährigen wieder besser: Aktuell erholt sie sich auf Mallorca.

Getty Images Luzandra und Roberto Blanco

Instagram / robertoblanco Roberto Blanco mit seiner Frau Luzandra Strassburg

Getty Images Luzandra und Roberto Blanco im November 2019

