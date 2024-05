Nach 18 Jahren: Patricia Blanco will Versöhnung mit Roberto!

Seit vielen Jahren haben Patricia Blanco (53) und ihr Vater Roberto ein schwieriges Verhältnis miteinander. Nun will die Promi Big Brother-Teilnehmerin wieder einen Schritt auf den Schlagersänger zugehen. "Ich würde ihn gern treffen. Das ist ein super Mann, vielleicht ist er auch glücklich, so wie er ist", verrät Patricia in einer aktuellen Folge von "Reality Check" und reflektiert: "Ich hätte ihn jetzt sehr gebraucht. Ich glaube, es wäre für uns beide besser, wenn wir das geregelt haben."

Im Gespräch gibt die 53-Jährige preis, dass sie ihren Vater seit 18 Jahren nicht mehr gesehen habe. "Ich bin schon auf meinen Vater zugegangen. Ich werde nie aufgeben, solange er auf dieser Erde ist, ihn zu kontaktieren. Ich denke, wir werden da schon eine Lösung finden", zeigt sich die TV-Bekanntheit optimistisch. Dabei gerät Patricia sogar plötzlich ins Schwärmen: "Ich danke ihm für diese Gene, diese Stärke, die er mir mitgegeben hat. Wir sind Entertainer, wir können Leute unterhalten."

Patricia hatte sich nach der Trennung ihrer Eltern auf die Seite ihrer Mutter gestellt, was Roberto ihr wohl sehr übel nahm. Immer wieder hatte sie ihm emotionale Vernachlässigung vorgeworfen. Im Oktober 2017 lief das Fass dann offenbar gänzlich über: Auf der Frankfurter Buchmesse kam es zwischen Patricia und Roberto zu einer öffentlichen Auseinandersetzung. Auslöser dafür soll seine Biografie "Von der Seele" gewesen sein, in welcher er unverblümt von seinen außerehelichen Affären berichtet.

Getty Images Roberto Blanco im April 2008

ActionPress/ Borchers / Thier Roberto und Patricia Blanco auf der Frankfurter Buchmesse

