"Fehlt mir": Das steht zwischen Patricia Blanco und Roberto!

In Folge sieben der TV-Show Reality Queens fließen die Tränen! Während eines emotionalen Gesprächs zwischen Marlisa Rudzio (34) und Patricia Blanco (53) gibt die Tochter von Roberto Blanco (87) nähere Einblicke in die Beziehung zu ihrem Vater. Schon seit gut 17 Jahren herrscht zwischen den Familienmitgliedern Funkstille. "Ich kann dir nur als Tipp geben, versuche auf jeden Fall, Kontakt mit ihm [Roberto] herzustellen", meint Marlisa wohlwollend, woraufhin Patricia in Tränen ausbricht. "Der Kontakt zu meinem Vater ist einfach abgebrochen, weil viel zu viele familiäre Geschichten passiert sind und ich denke, ich habe mich in etwas eingemischt, was mich einfach nichts anging", erklärt die einstige Promi Big Brother-Kandidatin unter Tränen und fügt hinzu: "Das ist das Verhältnis zwischen meinem Vater und meiner Mutter." Trotzdem hat sie einen Entschluss gefasst und möchte ihren Vater treffen. "Der fehlt mir einfach", gibt Patricia bedrückt zu.

In den vergangenen Jahren hatte Patricia viel Zeit, über alles nachzudenken und die Situation zu reflektieren. Sie glaubt, dass der Streit so eskaliert sei, weil sich die 53-Jährige auf die Seite ihrer Mutter und somit gegen ihren Vater gestellt hat. "Ich habe heute gelernt, das war ein Fehler, mich da einzumischen. Ich habe heute gelernt, ich würde nie mehr so aggressiv auf diese Geschichte reagieren, wie ich es gemacht habe", resümiert die "Reality Queens"-Teilnehmerin. Sie ist sich sicher: Jetzt ist die Zeit gekommen, die Wogen zu glätten. "Und jetzt möchte ich ihn einfach sehen, weil ich ihn liebe und weil ich einfach denke, es ist jetzt Zeit, was zusammengehört, soll sich wieder zusammentun", sagte sie im Gespräch mit Marlisa überzeugt.

Im Mai dieses Jahres äußerte sich Patricia schon einmal zu den Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Vater. In einer Folge von "Reality Check" plauderte sie ein wenig aus dem Nähkästchen: "Ich würde ihn gern treffen. Das ist ein super Mann, vielleicht ist er auch glücklich, so wie er ist." Patricia verriet außerdem, dass sie bereits auf den Sänger zugegangen sei und niemals aufgeben werde, ihn zu kontaktieren. "Ich denke, wir werden da schon eine Lösung finden", zeigte sie sich zuversichtlich.

SAT.1 Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

ActionPress/ Borchers / Thier Roberto und Patricia Blanco auf der Frankfurter Buchmesse

