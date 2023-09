"Hält fit": Roberto Blanco mit 86 Jahren bald wieder im TV!

Roberto Blanco will noch nicht in den Ruhestand gehen! Der Deutsch-Kubaner ist ein wahres Urgestein der Musikbranche. Aber auch im Fernsehen ist er immer wieder zu sehen, beispielsweise in Schlagershows oder Serien. Mittlerweile ist der Sänger 86 Jahre alt und offenbar in bester Form. Von der Bühne verabschieden? Das hat Roberto anscheinend noch lange nicht vor. Im Gegenteil: Schon sehr bald startet er ein brandneues TV-Projekt!

Laut Bild wird Roberto im November für vier Aufzeichnungen der neuen Schlagershow "Kiwis große Partynacht" auf der Bühne stehen, die wohl im Frühjahr 2024 ausgestrahlt werden. "Mit 86 Jahren nochmal in einer großen TV-Show auftreten? Aber klar! Schließlich ist ein bisschen Spaß keine Altersfrage", betont er im Interview mit dem Blatt. Er habe in den vergangenen Monaten auch schon an vielen anderen Dingen gearbeitet – von Fernsehformaten über Musik bis hin zu Theaterauftritten – und stellt klar: "Das hält fit und ich freue mich jedes Mal auf mein Publikum."

Zuletzt hatte Roberto 2021 an der österreichischen Version von The Masked Singer teilgenommen – und zwar als singender Germknödel. In der dritten Folge war der Schlagerstar aber enttarnt worden, nachdem er Frank Sinatras (✝82) Hit "Fly Me To The Moon" zum Besten gegeben hatte.

Getty Images Roberto Blanco

Instagram / robertoblanco Roberto Blanco im März 2022

Puls 4 Germknödel von "The Masked Singer Austria"

