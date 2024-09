So groß ist der Babybauch von Xanders Freundin Lilly schon

Im Juli verkündete Xander Stephinger die frohe Botschaft, dass er und seine Partnerin Lilly in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses sind. Seither hält die Make Love, Fake Love-Bekanntheit ihre Fans hin und wieder mit Bildern und Videos auf dem Laufenden – und so auch jetzt. In seiner Instagram-Story teilt er ein Video von seiner Liebsten, in dem sie ihre Babykugel präsentiert und diese liebevoll streichelt. Lilly befindet sich mittlerweile in der 21. Schwangerschaftswoche und wie sie in einem weiteren Clip verrät, fängt sie langsam an, den kleinen Bauchzwerg zu spüren.

Ein Paar sind die werdenden Eltern noch nicht allzu lange. Ihrem Baby zuliebe machen die zwei aber bereits Nägel mit Köpfen und ziehen zusammen. Wie der Realitystar auf Social Media verkündete, sucht er nach einer Zweieinhalb- bis Drei-Raum-Wohnung, die im Bestfall über einen Garten verfügt, in die sie dann gemeinsam ab dem kommenden November einziehen können.

Bekanntheit erlangte Xander durch seine Teilnahme an der Reality-TV-Show "Make Love, Fake Love". Begonnen hatte er das Format noch mit seiner damaligen Freundin Lisa Postel. Nachdem sich der Blondschopf allerdings in die nach der Liebe suchende Single-Lady Antonia Hemmer (24) verliebt hatte, zerbrach die Beziehung mit Lisa und er ging von nun an mit seiner neuen Herzdame Antonia durchs Leben. Doch auch dieses Liebesglück war nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly

