Was sagt "Make Love, Fake Love"-Lisa zu Xanders Babynews?

Xander erwartet derzeit mit seiner neuen Freundin ein Kind. Doch was sagt seine Ex-Freundin Lisa Postel dazu? "Natürlich ist es nicht an mir vorbeigegangen und ich habe alles gelesen. Ich wusste es auch schon vorher, deswegen war es für mich keine überraschende Nachricht", erzählt die Make Love, Fake Love-Teilnehmerin nun in ihrer Instagram-Story. Dennoch betont Lisa: "Ich freue mich für die beiden! Ein Kind ist das Schönste, was einem passieren kann. Von meiner Seite kann ich sagen, dass ich hoffe, dass sie immer im Wohle des Kindes handeln, egal wie es ausgeht."

Obwohl Lisa so locker damit umgeht, dass ihr Ex so schnell schon ein Kind mit seiner neuen Freundin erwartet, hat sie eine Bitte: "Auch euch will ich sagen: Vergesst nie, es steht ein Kind dahinter. Achtet auf eure Wortwahl und euer Verhalten und es ist nie schön, wenn man gemeine Dinge liest. Wenn ich darüberstehen kann, dann könnt ihr das auch." Xander hat nach "Make Love, Fake Love" viel Hate erfahren müssen, was Lisa ihm offenbar nicht wünscht.

Erst im Mai dieses Jahres machte Xander die Beziehung mit seiner Lilly öffentlich. Wenige Wochen zuvor erfuhren Fans erst, was nach "Make Love, Fake Love" passiert war: Zunächst lernte er Antonia Hemmer (24) näher kennen, für die er sich im Finale entschieden hatte, doch daraus wurde nichts. Dann bandelten er und seine Ex Lisa doch noch mal miteinander an, bis er schließlich mit Lilly zusammenkam, mit der er jetzt auch das Kind erwartet.

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephinger und seine Freundin Mrs. Lilly

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

