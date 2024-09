Sofia Richie genießt seltene Datenight mit Elliot ohne Baby

Vor wenigen Monaten erblickte das gemeinsame Kind von Sofia Richie (26) und Elliot Grainge das Licht der Welt. Seitdem haben sich das Model und der Unternehmer weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ein Schnappschuss, der Just Jared vorliegt, liefert den Fans jetzt aber einen seltenen Anblick: Dieser zeigt nämlich, wie sich das Paar ein wenig Zweisamkeit gönnte, als es ein Event im The Birds Street Club in West Hollywood besuchte.

Die Tochter von Lionel Richie (75) und ihr Liebster zeigten sich vereint, als sie Hand in Hand bei der Veranstaltung ankamen. Außerdem machten sie wie immer einen sehr stilbewussten Eindruck. Sofia trug eine karierte Bluse, zu der sie eine lange schwarze Hose sowie kastanienrote Absatzschuhe kombinierte. Elliot dagegen erschien in einem einfarbigen Look: Das Outfit des 30-Jährigen bestand aus einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Shirt sowie einer schwarzen Hose.

Die Geburt ihrer Tochter Eloise Samantha Grainge verkündete die Influencerin im vergangenen Mai. Auch wenn sie seitdem jede einzelne Sekunde mit ihrem Nachwuchs genießt und sich daher wenig publik zeigt, teilt Sofia trotzdem vereinzelt Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. Auf Instagram veröffentlichte sie kürzlich eine Bilderreihe, in der beispielsweise ein Foto enthalten war, auf dem die 26-Jährige ihre Kleine bei einem Spaziergang auf dem Arm trägt. "Genau da, wo ich sein will", betitelte sie den Beitrag.

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge im Februar 2024

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie mit ihrer Tochter Eloise

