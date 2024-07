Neu-Mama Sofia Richie teilt Einblicke in ihr Familienleben!

Sofia Richie (25) ist frischgebackene Mama einer Tochter. Seither gibt die Tochter von Lionel Richie (75) nur ab und an private Einblicke in ihren Familienalltag – so wie jetzt auch. In einer neuen Instagram-Bilderreihe gewährt die Blondine einen seltenen Blick auf die kleine Eloise. Auf einem der Schnappschüsse ist zu sehen, wie die Neu-Mama den kleinen Wonneproppen bei einem Sommerspaziergang auf dem Arm trägt. Eloise' Gesicht wird dabei von ihrem weißen Sonnenhut verdeckt. "Genau da, wo ich sein will", schreibt Sofia zu dem Post.

Dass die 25-Jährige solch seltene Eindrücke teilt, stößt im Netz auf große Bewunderung. Die Fans gönnen Sofia ihr Familienglück offenbar von ganzem Herzen. "Du verdienst all das Glück der Welt! Ich liebe dich und deine wunderschöne Familie", "Ich freue mich so für dich" oder "Genau dort, wo ihr beide es verdient habt zu sein", lauten nur drei der zahlreichen Nachrichten in der Kommentarspalte.

Seit über drei Jahren geht Sofia bereits mit dem Musikmanager Elliot Grainge durchs Leben. Im April 2022 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Die Beauty konvertierte vor ihrer Hochzeit zum Judentum. Am 22. April 2023 läuteten dann die Hochzeitsglocken in Südfrankreich für die beiden. Diesen Mai wurde das Glück der Eheleute schließlich durch die Geburt ihres ersten Kindes gekrönt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie mit ihrer Tochter Eloise

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass sich Sofia so bedeckt mit ihrem Familienleben hält? Genau richtig, immerhin ist das ihr gutes Recht! Ich würde mir gerne mehr Einblicke wünschen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de