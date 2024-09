"Übelkeit": Ist Katharina Eisenblut etwa wieder schwanger?

Katharina Eisenblut (30) bringt die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: Seit einigen Tagen macht die einstige DSDS-Bekanntheit immer wieder Andeutungen, die für eine Schwangerschaft sprechen könnten. In einer aktuellen Instagram-Story gibt die Influencerin ein persönliches Update zu ihrem aktuellen Wohlbefinden. "[Ich hatte] heute den ganzen Tag Übelkeit, [bin] extrem müde und superemotional", verrät Katharina. Besonders brisant: In einer vorherigen Story postet sie zusammen mit ihrem neuen Partner Dominic Höppner ein Spiegel-Selfie, auf dem er freudestrahlend den Finger vor den Mund hält. Hüten die beiden derzeit also ein Geheimnis?

Damit aber noch nicht genug an Indizien: Nimmt man die Profilbeschreibung der 30-Jährigen genauer unter die Lupe, stößt man auf ein weiteres Detail. "Mama Baby, Hund und...", steht dort neuerdings mit einem Baby- und einem Hunde-Emoji geschrieben. Vor einigen Tagen filmte sich Katharina zudem auf einer Feierlichkeit und betonte, dass ihr Sekt alkoholfrei sei. Offiziell geäußert hat sich die Brünette bislang nicht zu den Spekulationen – die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen hat sie aktuell eingeschränkt.

Diesen März gab Katharina auf Social Media bekannt, dass sie und ihr damaliger Mann Niko Kronenbitter sich getrennt haben. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Emilio. Inzwischen ist der Scheidungsprozess durch und die Bloggerin ist wieder frisch verliebt: Seit Anfang Mai geht sie mit dem Münchner Unternehmer Dominic gemeinsam durchs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Dominic Höppner im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige