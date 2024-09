Bastelstunde: Influencerin Patrizia Palme feiert Babyparty

Im April verkündete Influencerin Patrizia Palme (30) eine wundervolle Nachricht: Sie ist wieder schwanger! Der Geburtstermin scheint auch nicht mehr so weit entfernt zu sein, weswegen die zweifache Mama in spe zu diesem Anlass eine kleine Party veranstaltete. Auf Instagram teilt sie nun einige Eindrücke des Nachmittags: Ein Clip zeigt die Internetbekanntheit an einem großen Tisch, umringt von ihren besten Freundinnen und ihrer Familie. Wie sie selbst dazu schreibt: "Ich wollte dieses Mal meinen Freundinnen etwas Gutes tun und dachte, wir verbringen den Nachmittag gemeinsam mit Kaffee und Kuchen bei einem kreativen Bastelnachmittag." Was genau sie geplant hat? Taschen bemalen und mit Perlen besticken!

Es scheint ein gelungener Tag gewesen zu sein, wie Patrizia weiterhin preisgibt: "Schöner hätte der Nachmittag nicht sein können! Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Freundschaft. Ich hab einfach so tolle Menschen in meinem Leben! Jetzt kann die kleine Maus kommen." Unter den Gästen befanden sich auch einige andere Influencerinnen wie zum Beispiel Anna Maria Damm (28), die fleißig kommentiert: "Es war so schön! Ich freue mich auf die kleine Maus!" Andere Gäste meinen: "So herrlich! Und du sahst einfach unfassbar bezaubernd aus!" und "Was für ein wunderschöner Nachmittag!"

Patrizia und ihr Mann Dennis sind seit 2019 verheiratet und durften zwei Jahre nach ihrer Hochzeit bereits ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Im Juni verriet die Blondine auch schon, dass die kleine Malia sich auf ein Schwesterchen freuen darf. Da sich Patrizia bereits in der 37. Schwangerschaftswoche befindet, wird das Baby höchstwahrscheinlich im Oktober erwartet.

Instagram / annamariadamm Patrizia Palme und Anna Maria Damm, Influencerinnen

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme und ihr Mann Dennis, Juni 2024

