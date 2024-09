Besuchten Stefano Zarrella und Tanja etwa gemeinsam Konzert?

Tanja Makarić (27) und Stefano Zarrella (33) lassen die Gerüchteküche weiter brodeln. Seit einigen Wochen munkeln die Fans, dass da mehr zwischen dem Content Creator und der Ex von Julian Claßen (31) läuft. Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist. Beide besuchten gestern ein Konzert der Künstlerin Ayliva (26) in Köln und luden fleißig Ausschnitte des Auftritts in ihren Instagram-Storys hoch. In einem Video schmuste Stefano vertraut mit einer Brünette Arm in Arm zu Aylivas Musik. Ob es sich dabei tatsächlich um Tanja handelt?

Bereits am Sonntag veröffentlichte Promiflash ein verdächtiges Foto: Auf dem Schnappschuss sieht man die beiden vermeintlichen Turteltauben bei einem Spaziergang durch Köln. Der Foodblogger und die 27-Jährige versteckten ihre Gesichter hinter großen, dunklen Sonnenbrillen und waren für den kleinen Ausflug in lässige Klamotten geschlüpft.

Eins steht zumindest fest: Beide sind derzeit offiziell Single und führten bereits Beziehungen zu Personen des öffentlichen Lebens: Tanja war von 2022 bis Anfang dieses Jahres in einer Beziehung mit dem YouTuber Julienco. Stefano hingegen ging mit der Germany's Next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (25) bis Anfang 2023 gemeinsam durchs Leben.

Instagram / stefanozarrella Tanja Makarić und Stefano Zarrella, September 2024

Promiflash Stefano Zarella und Tanka Makarić im September 2024

