Date? Stefano Zarrella und Tanja Makarić zusammen unterwegs

Die Hinweise verdichten sich! Seit ein paar Wochen vermuten Fans, dass Stefano Zarrella (33) und Tanja Makarić (27) miteinander anbandeln. Jetzt liegt Promiflash ein neues Foto vor, das die Gerüchteküche erneut zum Brodeln bringen dürfte: Auf diesem Schnappschuss sind der Bruder von Giovanni Zarrella (46) und die Ex von Julian Claßen (31) am Sonntag gemeinsam in Köln unterwegs. Der Foodblogger und die Influencerin tragen auf dem Foto einen entspannten Look und verstecken ihre Gesichter hinter dunklen Sonnenbrillen. Bislang äußerten sich die beiden noch nicht zu den Gerüchten.

Bereits am Samstagabend besuchten Stefano und Tanja dasselbe Event – wenn auch getrennt voneinander. Die beiden waren bei Stefan Raab (57) und Regina Halmichs (47) Boxkampf live vor Ort. Zufälligerweise besuchen die beiden auch am Sonntagabend ein und dieselbe Veranstaltung. "Später gehts zum Ayliva-Konzert – mit meinem Bruder...", erzählt Stefano in seiner Instagram-Story. Und auch Tanja berichtet ihrer Community im Netz, dass sie am Sonntag das Konzert besucht.

Sowohl Stefano als auch Tanja sorgten mit ihren vorherigen Beziehungen für Schlagzeilen. Der leidenschaftliche Koch ging zuvor mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (25) durchs Leben. Die beiden trennten sich trotz ihrer Verlobung Anfang 2023. Tanja datete zuvor den YouTuber Julian Claßen. Sie trennten sich Anfang 2024.

Getty Images Stefano Zarrella im Juni 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

