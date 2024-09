Ed Westwick und Amy strahlen bei der Fashion Week in London

Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) strahlen vor Glück, als sie am Sonntagabend Hand in Hand auf der Perfect Magazine x Grey Goose Altius London Fashion Week Party erscheinen. Der Gossip Girl-Star und die Schauspielerin knüpften erst vor drei Wochen in einer opulenten Zeremonie an der Amalfiküste den Bund fürs Leben. Ed zeigte sich nun in einem eleganten marineblauen Anzug mit schwarzen Hosen und passenden Abendschuhen, während seine frisch angetraute Frau Amy in einem tief ausgeschnittenen blauen Kleid mit durchscheinendem schwarzem Tüll und schwarzen Lackstiefeln die Blicke auf sich zog.

Die romantische Hochzeit der beiden fand im vergangenen Monat im Castello di Rocca Cilento in Italien statt, umgeben von Familie und Freunden. Amy bezauberte an ihrem großen Tag in einem weißen Satinkleid und einem langen, aufwendig bestickten Schleier, während Ed in einem cremefarbenen Blazer und schwarzen Hosen glänzte. Auf Instagram teilte der Serienstar emotionale Fotos von der Zeremonie und schwärmte: "Die Reise hat gerade erst begonnen."

Ed und Amy hatten sich 2021 auf dem Silverstone-Rennkurs kennengelernt und gingen kurz vor dem Valentinstag 2022 offiziell mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Seither haben sie ein gemeinsames Zuhause außerhalb Londons bezogen und renovieren es fleißig nach ihren Wünschen. Während eines Ausflugs in die Schweizer Alpen im Januar dieses Jahres machte Ed seiner Liebsten schließlich den Antrag und stellte ihr die Frage aller Fragen.

Instagram / edwestwick Ed Westwick und Amy Jackson im August 2024

Promiflash Ed Westwick und Amy Jackson im Januar 2024

