Ein Traum in Weiß: Ed Westwick und Amy haben geheiratet

Sie sind nun offiziell Mann und Frau – Ed Westwick (37) und Amy Jackson (32) haben geheiratet! Der Gossip Girl-Star und das Model verbrachten bereits einige romantische Tage in Italien. Die Hochzeitsreise krönten sie abschließend mit der fulminanten Trauung. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Schauspieler jetzt diese zwei Fotos von der Zeremonie. Auf den Schnappschüssen posieren Ed und Amy in ihren Hochzeitsoutfits vor zahlreichen weißen Blumen. "Die Reise hat erst begonnen", betitelt er die Pics verheißungsvoll und garniert sein Posting zudem mit einem Ring-Emoji.

Die Outfits des frisch vermählten Paares können sich definitiv sehen lassen! Ed schritt in einem weißen Blazer, einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose vor den Traualtar. Seinen Look rundete er mit einer schwarzen Fliege und eleganten schwarzen Schuhen ab. Amy hingegen trug an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens ein ausladendes, schulterfreies Kleid in strahlendem Weiß. Dazu kombinierte sie einen langen transparenten Schleier und einen weißen Brautstrauß.

Ed ging Anfang des Jahres vor seiner Amy auf die Knie, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Ende Januar lagen Promiflash Bilder vor, die den "Romeo & Juliet"-Darsteller und die Britin vor einer traumhaften Bergkulisse in einem Schweizer Skiort zeigen. Zudem berichtete eine aufmerksame Leserin: "Auf der Brücke ging er auf die Knie und hat um ihre Hand angehalten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Amys Brautkleid? Wow, das Kleid ist ein Traum! Mir gefällt das Brautkleid nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de