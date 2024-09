Erste Details: Michael Jacksons Bruder Tito ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Jackson-Familie: Michaels (✝50) Bruder Tito Jackson (✝70) ist verstorben. Der Musiker, der mit vollen Namen Toriano Adaryll Jackson hieß, starb am Sonntag. Das bestätigt nun der ehemalige Manager der Familie, Steve Manning. Zu Titos Tod ist noch nicht allzu viel bekannt: Steve gab gegenüber ET bekannt, er gehe zurzeit davon aus, der Bruder des "King of Pop" habe einen Herzinfarkt erlitten. Er war am vergangenen Wochenende auf dem Weg von dem US-Staat New Mexico nach Oklahoma, als sich der traurige Vorfall ereignete.

Der mutmaßliche Herzinfarkt ist bislang jedoch noch nicht als offizielle Todesursache bestätigt worden. Der Gitarrist wurde nur 70 Jahre alt. Tito hinterlässt drei Kinder aus seiner Ehe mit seiner 1994 ermordeten Frau Delores "DeeDee" Jackson: Taj, Taryll und TJ (46). Die drei sind in der Band 3T erfolgreich. Zudem hat der Tito neun Enkelkinder.

Tito war das drittälteste der Jackson-Geschwisterkinder. Er wirkte an dem Familienprojekt Jackson 5 mit, versuchte sich jedoch auch als Solokünstler einen Namen zu machen. 2003 hatte er seine Solokarriere gestartet und seither zwei Alben veröffentlicht: "Tito Time" im Jahr 2016 sowie "Under Your Spell" im Jahr 2021.

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Getty Images Tito Jackson, 2017

