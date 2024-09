Liebesdreieck: Bachelorette-Kandidat Ferry im Gefühlschaos

Bei Die Bachelorette buhlen die Singles um das Herz von Stella Stegmann (27). Doch Kandidat Ferry hat auch ein Auge auf seine Mitstreiterin Emma geworfen. Über dieses Liebesdreieck wird in der Villa viel geplaudert, was dem Rapper gar nicht gefällt. In der aktuellen Folge ist der Hamburger sichtlich genervt von den Lästereien und schimpft: "Die können sich f*cken gehen." Auch an Emma gehen die kritischen Blicke der anderen nicht spurlos vorbei. "Ich sehe doch, wie alle gucken. Ich bin ja nicht dumm", beschwert sie sich gegenüber Leila.

Um Stress zu vermeiden, will die 21-Jährige das Flirten mit Ferry erst einmal herunterschrauben. Der Hamburger versteht das und sichert ihr zu, sich zurückzuhalten. Im Einzelinterview lässt er dann aber anklingen, dass er die Kritik an ihrem Turteln nicht verstehen kann: "Stella schaut sich auch um. Es ist nicht so, als hätte sie ihr Auge nur auf einen Mann oder eine Frau geworfen. Ich glaube, wir sind alle erwachsen und offen und deswegen mache ich auch kein Geheimnis daraus."

Ein Mann, der Stella in Folge fünf besonders beeindruckt, ist Martin. Der Muskelprotz macht die Influencerin mit seiner ruhigen Art neugierig, sodass sie ihn auf ein Einzeldate einlädt. Nachdem der Unternehmer während einer gemeinsamen Jetski-Fahrt auf Tuchfühlung geht, machen es sich die beiden am Strand gemütlich. Doch zu einem Kuss kommt es bei dem romantischen Date nicht. Der 35-Jährige ärgert sich danach: "Ich hätte sie schon küssen sollen."

Die Bachelorette, RTL+ Emma und Ferry bei "Die Bachelorette"

RTL Martin und Stella bei "Die Bachelorette" im Jahr 2024

