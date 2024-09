Überraschung: Jason Oppenheims Ex Marie-Lou Nürk ist verlobt

Marie-Lou Nürk wurde durch ihre Beziehung zu Selling Sunset-Star Jason Oppenheim (47) bekannt. Nach ihrem Liebes-Aus lernte das Model einen neuen Mann an ihrer Seite kennen und lieben: Ronan Lebraut. Nun sind die Influencerin und der Unternehmer bereit für den nächsten Schritt und haben sich verlobt. In einem Video auf Instagram zeigt die Blondine den traumhaften Antrag ihres Liebsten. Der Clip zeigt, wie der Franzose am Strand vor Marie-Lou auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Mit dabei sind auch viele Freunde der beiden, die ihre Liebe dmit ihnen feiern. Gemeinsam lassen sie während des Sonnenuntergangs Laternen in den Himmel steigen.

Über die Beziehung der Turteltauben ist wenig bekannt. Im August des vergangenen Jahres präsentierte sie ihren Beau erstmals im Netz. Damals postete sie ein paar Schnappschüsse von einem gemeinsamen Spaziergang in St. Tropez. Der letzte Post in dieser Reihe war ein Screenshot von einer SMS, in der stand: "Du bist mein liebstes Geheimnis."

Mit Jason war Marie-Lou knapp neun Monate zusammen, bevor sie das Ende ihrer Beziehung bekanntgaben. Im Interview mit People verriet der Immobilienmakler allerdings, dass sie auch danach noch ein gutes Verhältnis hatten. "Lou und ich stehen uns nach wie vor nahe und wir sprechen fast jeden Tag miteinander – zumindest schreiben wir uns SMS oder reden", plauderte der Netflix-Star im Sommer 2023 aus.

Instagram / marielounurk Marie-Lou Nürk und ihr Partner Ronan Lebraut

Getty Images Maire-Lou Nurk und Jason Oppenheim im Dezember 2022

