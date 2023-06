Nach Liebes-Aus von Jason: Marie-Lou erklärt Trennungsgründe

Marie-Lou bricht ihr Schweigen! Rund neun Monate gingen die deutsche Influencerin und der Selling Sunset-Star Jason Oppenheim (46) gemeinsam durchs Leben: Während Marie-Lou in Paris lebt, hat Jason in Los Angeles als Immobilienmakler alle Hände voll zu tun. Dennoch versuchten die beiden, sich so oft wie möglich zu sehen. Doch ihre Bemühungen sollten nicht reichen: Vor wenigen Tagen gaben Jason und die Heilbronnerin ihr Liebes-Aus bekannt. Nun äußerte sich Marie-Lou erstmals zu der Trennung von Jason!

"Wir haben lange versucht, die Fernbeziehung aufrechtzuerhalten, aber seit ich kürzlich wieder Vollzeit nach Paris gezogen bin, war das besonders schwierig. Zudem gab es Unstimmigkeiten bei einigen wichtigen Themen", erklärte die Schönheit im Bild-Interview. Neben Jasons Job als Hollywood-Marker sorgte ein weiterer Faktor für Differenzen in der Beziehung: "Ich wusste von Anfang an, dass er gerne feiern geht... Obwohl ich selbst gerne mal ausgehe, habe ich im Laufe der Beziehung gemerkt, dass wir unterschiedliche [...] Vorstellungen vom Maß an Party und Nachtleben hatten."

Auch verrät die 25-Jährige, dass sie nun erst einmal das Ende ihrer Partnerschaft verarbeiten muss: "Im Moment möchte ich mich auf mich selbst konzentrieren und keinen neuen Partner finden." Ihre Beziehung mit Jason behält Marie-Lou dennoch in guter Erinnerung: "Aus der Beziehung nehme ich viele schöne Erfahrungen mit. Jason und ich haben beschlossen, gute Freunde zu bleiben. Wir telefonieren immer noch oft und tauschen uns über unser Leben aus."

Marie-Lou Nürk, Influencerin

Maire-Lou Nurk und Jason Oppenheim im Dezember 2022

Marie-Lou, Influencerin

