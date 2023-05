Zu eng? Jason Oppenheim und Marie-Lou in Einzimmerwohnung

Eine Stadt ist nicht genug für Marie-Lou Nürk! Die deutsche Influencerin ist seit neun Monaten mit Jason Oppenheim (46) zusammen. Während sie in Paris lebt, hat der TV-Makler in Los Angeles alle Hände voll zu tun. Dennoch finden die beiden eine Lösung, die Distanz zu überwinden und wirken total verliebt. Da die Turteltauben zwischen den beiden Metropolen pendeln, verbringen sie ihre gemeinsame Zeit teils auf kleinstem Raum: So bewältigen Jason und Marie-Lou ihr Leben auf zwei Kontinenten!

Im Interview mit Red offenbart die gebürtige Heilbronnerin, dass sie sich nicht vorstellen könne, dauerhaft nach Los Angeles zu ziehen: "Ich kann nicht länger als zwei Monate hier bleiben, dann muss ich immer wieder zurück." Vor einem Monat sei sie in die rund acht Millionen Euro teure Villa ihres Freundes eingezogen, doch das Paar halte sich weiterhin oft in ihrer Einzimmerwohnung in Paris auf. "Das ist eins der Probleme, die wir gerade noch am Lösen sind. Wir lieben beide Paris und L.A.", berichtet Jason.

Auch in der Realityshow ihres Partners wird die 25-Jährige bald zu sehen sein. "Wir haben schon ein paar Mal zusammen gedreht und ich habe kein Problem damit, noch mehr zu filmen", hatte der 45-Jährige gegenüber People bestätigt. Er sei sicher, dass das Model einige Auftritte in Selling Sunset haben werde.

Instagram / marielounurk Marie-Lou Nürk, Influencerin

Instagram / jasonoppenheim Marie-Lou und Jason Oppenheim im September 2022

Getty Images Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

