Jason Oppenheim nach Trennung mit Marie-Lou-Klon unterwegs!

Sucht Jason Oppenheim (46) einen Ersatz für seine Ex Marie-Lou Nürk? Vor wenigen Tagen hatten der Selling Sunset-Star und das Model ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden betonten, immer noch Liebe füreinander zu empfinden. Doch die Entfernung zwischen ihren Wohnorten in Los Angeles und Paris sei ein zu großes Hindernis für ihre Beziehung gewesen. Hat Jason jetzt etwa direkt die Nächste am Start?

Agenturbilder zeigen den Immobilienmakler auf den Straßen von Los Angeles – allerdings nicht allein, sondern in Begleitung einer blonden Dame, die seiner Ex ziemlich ähnlich sieht: Die Unbekannte ist ebenfalls etwas größer als Jason und hat blonde Haare. Die beiden haben offenbar ihre Mittagspause zusammen verbracht und hatten dabei großen Spaß. Auf vielen Aufnahmen haben sie ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Vor Marie-Lou war Jason mit seiner Mitarbeiterin Chrishell Stause (41) zusammen. Sie hatte die Trennung offenbar schon kommen sehen. Als sie den 46-Jährigen in einer "Selling Sunset"-Folge fragte, ob er auf ihr Baby aufpassen könnte, wenn sie eins adoptieren würde, sagte er: "Vielleicht werden Lou und ich es ausprobieren." Chrishell antwortete allerdings: "Lou? Sie wird nicht mehr da sein, wenn ich adoptiere."

ActionPress Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Star

Getty Images Maire-Lou Nurk und Jason Oppenheim im Dezember 2022

ActionPress Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

